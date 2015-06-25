Ses elle tutulur gözle görülür bir olay olmadığından dolayı ortadan kaldırmakta bir hayli zor olmaktadır. Bunun için uygulamalarda yapılan testlerde onaylanmış ses yalıtım malzemeleri kullanılmalıdır. Bondex sünger farklı sünger ve kumaşların parçalandıktan sonra sıkıştırıldığı darbeye dayanıklı yüksek yoğunluklu ses yalıtım süngeridir. Bondex sünger®, diğer sünger çeşitlerinden farklı bir oluşuma sahiptir. Bu ürün, endüstriyel atık köpükleri olarak yapışkan yardımı ile bloklar haline dönüştürülür. Bu şekilde yeni bir ses yalıtım süngeri olarak kullanıma hazır hale getirilir. Fazlasıyla güçlü bir yalıtıcı olmanın yanı sıra; mobilya ve yatak endüstrisinde farklı amaçlarla da kullanılabilir.
Bariyerli Bondex Sünger Özellikleri
· 120 Dns /2,5MM/ 150 DNS yoğunluktadır.
· 33 mm kalınlıktadır.
· 100 cm x 100 cm. ölçülerindedir.
· 45 db yalıtım sağlar.
· Bondex süngerler 100 cm x 100 cm ebat plaka 10 adet paket şeklinde satılır.
Bariyerli Bondex Sünger Nedir?
Ses elle tutulur gözle görülür bir olay olmadığından dolayı ortadan kaldırmakta bir hayli zor olmaktadır. Bunun için uygulamalarda yapılan testlerde onaylanmış ses yalıtım malzemeleri kullanılmalıdır. Bondex sünger farklı sünger ve kumaşların parçalandıktan sonra sıkıştırıldığı darbeye dayanıklı yüksek yoğunluklu ses yalıtım süngeridir. Bondex sünger tek başına kullanıldığında da ses kesimi sağlasa da bazı mekanlarda yeterli gelememektedir. Bunun için diğer ses yalıtım malzemeleri ile birlikte kullanılmaktadır. En mantıklı seçim olan ağır epdm bariyer ile lamine edilerek kullanılır. Ağır bariyer 2000DNS yoğunlukta ses kesim gücü yüksek ses yalıtım malzemesidir. İki kaliteli malzeme bir araya gelince sesler ortadan kalkıyor. Sağlıklı bir yalıtım malzemesi olarak yaygın bir şekilde binaların farklı yerinde kullanılır. Özellikle tavan, duvar, zemin ve kapılarda sıklıkla rastlanır. Kullanım esnasında koku ve bakteri gibi istenmeyen durumlara neden olmaz. Parke altı bondex sünger uygulaması ile ortamdaki gerekli yalıtım kolayca sağlanabilmektedir. Bunun yanı sıra tavan ses yalıtımı bondex sünger uygulaması da ıklıkla tercih edilmekte olan uygulamadır. Duvar ses yalıtımı bondex sünger ile ortamın ses geçişleri engellenmektedir.
Bariyerli Bondex Sünger Nasıl Uygulanır?
Uygulama için solid yapıştırıcı, silikon veya bally aracılığı ile parmak ruloyu önce duvara sürerek beklemeden yapıştırınız. AKS Rapid sünger yapıştırıcısı ile de uygulama tavsiye edilir. Bondex sünger izolasyon süngeri farklı alan uygulamalarında kullanılırken bir takım hususlara dikkat edilmelidir. Uygulanacak alanın temiz olması, kuru ve nemsiz oluşu, ısı alışverişinin olmaması gerekmektedir. Aksi halde uygulanmış olan bondex sünger kendi yapışkanını atar. Yapıştırmaya uygun alanlara doğru bir biçimde yerleştirilmeden önce sprey yapıştırıcılar ile yapıştırılması gerekmektedir. Ardından bu yalıtım süngeri uygulama sonrasında açıkta kalmamalıdır. Bu sebeple uygulamadan sonra alçıpen, sunta ya da ahşap tipi uygulamalar ile kaplanmalıdır. Bondex ses izolasyon süngeri için geliştirilmiş olan sprey yapıştırıcılar, düşük metrajlı alanlara yeterli olur.
Bariyerli Bondex Sünger Kullanım Alanları
Bondex sünger® firmamız tarafından toptan ve Perakende şekilde satışa sunulmaktadır. Akustik danışmanlık ve çlçüm işlemlerini yerine getirerek malzeme ve miktar seçimini ortaya çıkarmaktayız. Farklı uygulamalar ile istenen mekânı ses kesici bondex sünger ile projelendirme yaparak kullanıma hazır hale getiriyoruz. Bondex sünger m2 fiyatları anlamında farklı bütçelere uygun ideal bir fiyat ile satışa sunuyoruz. İstenen yüksek metrajlarda teslimat gerçekleştiriyoruz. Bondex sünger fiyatı konusunda firmamızdan bilgi edinebilirsiniz. Echobone bondex ve benzer konularda sünger çalışmalarını sürdürmekteyiz. Jeneratör odası, makina dairesi, asansör dairesi, kazan dairesi, enstrüman çalgı odaları, hidrofor odası, kompresör odası, piyano odası stüdyo ses yalıtımı, hastane emar odası, bateri odası akustik oda, müzik odası, tekne motor kabini gibi mekanlarda kullanımı yaygındır.
Bariyerli Bondex Sünger Galerisi
Bariyerli Bondex Sünger Fiyatları
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