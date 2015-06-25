Bariyerli Bondex Sünger Nedir?

Ses elle tutulur gözle görülür bir olay olmadığından dolayı ortadan kaldırmakta bir hayli zor olmaktadır. Bunun için uygulamalarda yapılan testlerde onaylanmış ses yalıtım malzemeleri kullanılmalıdır. Bondex sünger farklı sünger ve kumaşların parçalandıktan sonra sıkıştırıldığı darbeye dayanıklı yüksek yoğunluklu ses yalıtım süngeridir. Bondex sünger tek başına kullanıldığında da ses kesimi sağlasa da bazı mekanlarda yeterli gelememektedir. Bunun için diğer ses yalıtım malzemeleri ile birlikte kullanılmaktadır. En mantıklı seçim olan ağır epdm bariyer ile lamine edilerek kullanılır. Ağır bariyer 2000DNS yoğunlukta ses kesim gücü yüksek ses yalıtım malzemesidir. İki kaliteli malzeme bir araya gelince sesler ortadan kalkıyor. Sağlıklı bir yalıtım malzemesi olarak yaygın bir şekilde binaların farklı yerinde kullanılır. Özellikle tavan, duvar, zemin ve kapılarda sıklıkla rastlanır. Kullanım esnasında koku ve bakteri gibi istenmeyen durumlara neden olmaz. Parke altı bondex sünger uygulaması ile ortamdaki gerekli yalıtım kolayca sağlanabilmektedir. Bunun yanı sıra tavan ses yalıtımı bondex sünger uygulaması da ıklıkla tercih edilmekte olan uygulamadır. Duvar ses yalıtımı bondex sünger ile ortamın ses geçişleri engellenmektedir.