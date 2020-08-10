  • Akustik Kabin Malzemeleri - Seslendime Kabini

Seslendirme Kabini

Özellikle kaliteli ses kaydı almak, etraftaki seslerin kayıt cihazlarına geçmemesini sağlamak ve ortam akustiğini sağlayabilmek için ihtiyacınız olan seslendirme kabinleri, modern dizaynı ve dinamik yapıları ile en iyi çözümü

  • Akustik Görüşme Kabinleri

Akustik Modüler Kabin

Akustik kabin çeşitlerini, hem sürekli geliştirerek artırmakta hem de size özel hazırladığımız ürünler ile ürün gamı artmaktadır. Ses kayıt odaları, açık ofis, jeneratör daireleri gibi daha birçok alanda akustik

  • Akustik Çalışma Kabinleri

Akustik Çalışma Kabinleri

Ofis ve çalışma alanları için günümüzde artan akustik beklentilere bir cevap vermek adına modern ve dinamik “akustik ofis kabini” ürünlerini geliştirdik. Bu sayede özel görüşmelerin yapılabildiği, gizlilik alanları sayesinde

  • Telefon Görüşme Kabini

Telefon Görüşme Kabini

Ofis, çağrı merkezi gibi çok sayıda kişinin bulunduğu alanlarda telefon konuşmalarınızı yaparken kaçınılmaz olan gürültüyü en aza indirgeyerek sesin daha kaliteli duyulması ve düzenlenmesi adına özel boyut ve kalınlıkta

  • Kendinden Yapışkanlı Sünger

Kendinden Yapışkanlı Akustik Sünger

Kendinden yapışkanlı ses yalıtım süngeri malzemenin uygulamasını kolaylaştıracak ürünlerden biridir. Yüksek mukavemetli takviyeli kendinden yapışkanlı özelliği sayesinde işçilik ve zamandan aşırı derecede tasarruf sağlar. Akustik ses izolasyonu uygulamalarında kullanılan

  • Akustik Toplantı Kabinleri

Akustik Toplantı Modülü

Akustik toplantı modülü genel olarak açık ofislerde yapılacak gizli veya önemli görüşmelerde etraftan gelen sesleri dahil etmemek veya yapılan görüşmenin dışarıya iletilmemesi için üretilen özel kabinlerdir. Akustik toplantı modülleri,

  • Tecsound Bariyer

Tecsound Bariyer

Tek yüzü yapışkan bantlı olan TECSOUND ürünleri, alçı plaka duvar ve tavan uygulamalarında uygulama kolaylığı sağlar. Ürün aynı zamanda Euroclass B, s2, d0 (alev yürütmez, zehirli gaz ve duman

  • PVC Ses Yalıtım Bariyeri

PVC Ses Yalıtım Bariyeri

Akustik ses bariyerleri, ses izolasyon ve yalıtım malzemeleri sıklıkla 3 mm kullanılan pvc ses bariyeri duvar, tavan, zemin izolasyonun da en profesyonel malzemelerden biridir. Yalıtım malzemeleri 2 duvar arasında

  • Keçeli PVC Ses Yalıtım Bariyeri

Keçeli PVC Ses Yalıtım Bariyeri

Keçeli ses bariyeri ses izolasyonunda ihtiyaç duyulan her alanda kullanılabilir etkili yalıtım malzemesidir. Acoustic noise sound controls barrier ürünleri, kaliteli ve yüksek performanslı ses kesici malzemelerdir. Tavan, zemin ve

  • Zemin Uygulama Ürünleri

Zemin Uygulama Ürünleri

Elastomer İzolasyon Pedleri Neopren, Kauçuk ve Mantar izolasyon pedleri, mekanik ve endüstriyel ekipmanlar tarafından yaratılan yüksek frekanslı titreşimleri izole etmek için kullanılırlar. Bütün Elastomer İzolasyon pedleri için

  • Tavan Uygulama Ürünleri

Tavan Uygulama Ürünleri

Kauçuk İzolasyon Askıları Kauçuk izolasyon askıları, yüksek frekansta titreşim üreten mekanik ekipmanlar ile HVAC boru ve kanalların titreşim izolasyonu için kullanılırlar. Mekanik oda, müzik odası, müzik stüdyoları

  • Mekanik Uygulama Ürünleri

Mekanik Uygulama Ürünleri

Açık Yaylı Titreşim Alıcılar Açık yaylı titreşim alıcılar 10 kg'dan 2600 kg'a kadar olan yük değerlerinde zemine oturan mekanik ekipmanların titreşim izolasyonu için kullanılır. Mekanik ekipmanın çalışma

  • Duvar Uygulama Ürünleri

Duvar Uygulama Ürünleri

Yatay Basınç Sınırlayıcıları Yatay basınç sınırlayıcıları, fanlarda veya klima santrali çıkış noktalarında ekipman ağırlığından daha fazla yük oluşturan havanın itme kuvveti sonucunda oluşabilecek aşırı yer değiştirmelerini engeller.

  • Akustik Strip

Akustik Strip

Etil Vinil Asetattan yapılabilen, tüm duvar/tavan taşıyıcı konstrüksiyonları ile diğer yapı elemanlarının doğrudan temasını engellemek için birbirinden ayıran ses yalıtımı malzemeleridir. Akustik Strip Özellikleri Yüksek Yük

  • Akustik Kauçuk Halı

Kauçuk Halı

Kauçuk tabanlı akustik halı ses emici özelliğiyle ses yalıtımı sağlar ve konulan zeminde kaymaları engeller. Fevkalade Güçlü Aşınmaz. Asla leke tutmaz. Boyutsal sabittir. Kauçuk Halı Özellikleri

  • Akustik Halı - Kırçıllı Halı

Kırçıllı Halı

Alt kısmında kauçuk vardır ve yüzeyi renkli akustik yetenekte bir halı modelidir. Zemine serilerek kullanılan akustik kırçıllı halı titreşim nedeniyle oluşan gürültü kirliliğinde ve yürüme seslerinin alt katlara gitmesine

  • Rebonden Süngerpan

Rebonded Süngerpan

Sünger malzemelerin küçük parçacıklar haline çevrildikten sonra sıkıştırılarak tekrar sünger haline getirilmesi ile üretilen bu malzeme ses izolatörü ve darbe emici olarak kullanılmaktadırlar. Rebonded süngerpan birinci sınıf ürünlerden elde edilmiş

  • Elastomerik Kauçuk Sünger

Elastomerik Kauçuk Sünger

Bir ses yalıtım süngerleri olan firexpan, elastomerik kauçuğu köpüğünden üretilen firex nfaf yanmaz süngerler, genellikle titreşim kaynaklı seslerin yalıtılmasında vede havalandırma klima kanalları ve borularını kaplamakta kullanılan hem ısı

  • Ses Yalıtım Bandı

Ses Yalıtım Bandı

Ses yalıtım uygulamalarında diğer malzemelere yardımcı malzeme olarak kullanılmaktadır. Duvar ve tavan uygulamalarında daha etkili bir ses yalıtım performansı alabilmek ve fire vermemek amacıyla uygulanır. Ses Yalıtım Bandı

  • EPDM Ses Bariyeri

EPDM Ses Bariyeri

Epdm ses bariyeri, yüksek yoğunlukta elde edilen, duvar, tavan ve zemin ses izolasyon uygulamalarında diğer malzemelerin yetersiz kaldığı durumlarda beraber uygulandığı ses kesici özellikte bir yalıtım malzemesidir. Tavan ve

  • Akustik Halı - Karo Halı

Karo Halı

Taban kısmında kauçuk bulunan ve yüzeyi renkli akustik yetenekte bir halıdır. Zemine serilerek kullanılan akustik halı titreşim nedeniyle oluşan gürültü kirliliğinin ve yürüme seslerinin alt kata gitmesine engel olmak

  • Mantarlı Kauçuk

Mantarlı Kauçuk

Mantarlı kauçuk iki zemin ses izolasyon malzemesinin karışımından oluşturulan titreşim emici ve darbe yalıtımı sağlayan bir üründür. Zeminlerde daha etkili bir ses izolasyon performansı sağlamak amacıyla üretilmektedir. Kalınlık 4

  • Titreşim Önleyiciler - Kauçuk Levha

Kauçuk Levha

Kauçukların işlenerek levha haline getirildiği ve ses yalıtım yeteneği kazandırıldığı zemin ses izolasyon malzemesidir. Kalınlığı 5 mm dir. Üst katınızdan size gelen seslerden rahatsızsanız, üste katınızın zeminine ses izolasyon

  • Titreşim Önleyiciler - Mantar Şiltesi

Mantar Şiltesi

Mantar şiltesi granül mantartan üretilmektedir. Granül mantar, mantar meşesi ağacından elde edilmektedir. Granül mantar işlenerek zemin ses yalıtım malzemesi haline getirilmektedir. Mantar Şiltesi Özellikleri · Mantarlı –

  • Bariyerli Akustik Bondex

Bariyerli Akustik Bondex

Ön yüzey kısmında akustik yetenekte istenilen formdaki sünger, arka yüzeyinde bondeks süngerpan ve her ikisinin ortasında epdm ses bariyeri lamine edilerek oluşturulan akustik ses izolasyon malzemesidir. Bariyerli Akustik