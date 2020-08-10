Seslendirme Kabini
Özellikle kaliteli ses kaydı almak, etraftaki seslerin kayıt cihazlarına geçmemesini sağlamak ve ortam akustiğini sağlayabilmek için ihtiyacınız olan seslendirme kabinleri, modern dizaynı ve dinamik yapıları ile en iyi çözümü
Akustik Modüler Kabin
Akustik kabin çeşitlerini, hem sürekli geliştirerek artırmakta hem de size özel hazırladığımız ürünler ile ürün gamı artmaktadır. Ses kayıt odaları, açık ofis, jeneratör daireleri gibi daha birçok alanda akustik
Akustik Çalışma Kabinleri
Ofis ve çalışma alanları için günümüzde artan akustik beklentilere bir cevap vermek adına modern ve dinamik “akustik ofis kabini” ürünlerini geliştirdik. Bu sayede özel görüşmelerin yapılabildiği, gizlilik alanları sayesinde
Telefon Görüşme Kabini
Ofis, çağrı merkezi gibi çok sayıda kişinin bulunduğu alanlarda telefon konuşmalarınızı yaparken kaçınılmaz olan gürültüyü en aza indirgeyerek sesin daha kaliteli duyulması ve düzenlenmesi adına özel boyut ve kalınlıkta
Kendinden Yapışkanlı Akustik Sünger
Kendinden yapışkanlı ses yalıtım süngeri malzemenin uygulamasını kolaylaştıracak ürünlerden biridir. Yüksek mukavemetli takviyeli kendinden yapışkanlı özelliği sayesinde işçilik ve zamandan aşırı derecede tasarruf sağlar. Akustik ses izolasyonu uygulamalarında kullanılan
Akustik Toplantı Modülü
Akustik toplantı modülü genel olarak açık ofislerde yapılacak gizli veya önemli görüşmelerde etraftan gelen sesleri dahil etmemek veya yapılan görüşmenin dışarıya iletilmemesi için üretilen özel kabinlerdir. Akustik toplantı modülleri,
Tecsound Bariyer
Tek yüzü yapışkan bantlı olan TECSOUND ürünleri, alçı plaka duvar ve tavan uygulamalarında uygulama kolaylığı sağlar. Ürün aynı zamanda Euroclass B, s2, d0 (alev yürütmez, zehirli gaz ve duman
PVC Ses Yalıtım Bariyeri
Akustik ses bariyerleri, ses izolasyon ve yalıtım malzemeleri sıklıkla 3 mm kullanılan pvc ses bariyeri duvar, tavan, zemin izolasyonun da en profesyonel malzemelerden biridir. Yalıtım malzemeleri 2 duvar arasında
Keçeli PVC Ses Yalıtım Bariyeri
Keçeli ses bariyeri ses izolasyonunda ihtiyaç duyulan her alanda kullanılabilir etkili yalıtım malzemesidir. Acoustic noise sound controls barrier ürünleri, kaliteli ve yüksek performanslı ses kesici malzemelerdir. Tavan, zemin ve
Zemin Uygulama Ürünleri
Elastomer İzolasyon Pedleri Neopren, Kauçuk ve Mantar izolasyon pedleri, mekanik ve endüstriyel ekipmanlar tarafından yaratılan yüksek frekanslı titreşimleri izole etmek için kullanılırlar. Bütün Elastomer İzolasyon pedleri için
Tavan Uygulama Ürünleri
Kauçuk İzolasyon Askıları Kauçuk izolasyon askıları, yüksek frekansta titreşim üreten mekanik ekipmanlar ile HVAC boru ve kanalların titreşim izolasyonu için kullanılırlar. Mekanik oda, müzik odası, müzik stüdyoları
Mekanik Uygulama Ürünleri
Açık Yaylı Titreşim Alıcılar Açık yaylı titreşim alıcılar 10 kg'dan 2600 kg'a kadar olan yük değerlerinde zemine oturan mekanik ekipmanların titreşim izolasyonu için kullanılır. Mekanik ekipmanın çalışma
Duvar Uygulama Ürünleri
Yatay Basınç Sınırlayıcıları Yatay basınç sınırlayıcıları, fanlarda veya klima santrali çıkış noktalarında ekipman ağırlığından daha fazla yük oluşturan havanın itme kuvveti sonucunda oluşabilecek aşırı yer değiştirmelerini engeller.
Akustik Strip
Etil Vinil Asetattan yapılabilen, tüm duvar/tavan taşıyıcı konstrüksiyonları ile diğer yapı elemanlarının doğrudan temasını engellemek için birbirinden ayıran ses yalıtımı malzemeleridir. Akustik Strip Özellikleri Yüksek Yük
Kauçuk Halı
Kauçuk tabanlı akustik halı ses emici özelliğiyle ses yalıtımı sağlar ve konulan zeminde kaymaları engeller. Fevkalade Güçlü Aşınmaz. Asla leke tutmaz. Boyutsal sabittir. Kauçuk Halı Özellikleri
Kırçıllı Halı
Alt kısmında kauçuk vardır ve yüzeyi renkli akustik yetenekte bir halı modelidir. Zemine serilerek kullanılan akustik kırçıllı halı titreşim nedeniyle oluşan gürültü kirliliğinde ve yürüme seslerinin alt katlara gitmesine
Rebonded Süngerpan
Sünger malzemelerin küçük parçacıklar haline çevrildikten sonra sıkıştırılarak tekrar sünger haline getirilmesi ile üretilen bu malzeme ses izolatörü ve darbe emici olarak kullanılmaktadırlar. Rebonded süngerpan birinci sınıf ürünlerden elde edilmiş
Elastomerik Kauçuk Sünger
Bir ses yalıtım süngerleri olan firexpan, elastomerik kauçuğu köpüğünden üretilen firex nfaf yanmaz süngerler, genellikle titreşim kaynaklı seslerin yalıtılmasında vede havalandırma klima kanalları ve borularını kaplamakta kullanılan hem ısı
Ses Yalıtım Bandı
Ses yalıtım uygulamalarında diğer malzemelere yardımcı malzeme olarak kullanılmaktadır. Duvar ve tavan uygulamalarında daha etkili bir ses yalıtım performansı alabilmek ve fire vermemek amacıyla uygulanır. Ses Yalıtım Bandı
EPDM Ses Bariyeri
Epdm ses bariyeri, yüksek yoğunlukta elde edilen, duvar, tavan ve zemin ses izolasyon uygulamalarında diğer malzemelerin yetersiz kaldığı durumlarda beraber uygulandığı ses kesici özellikte bir yalıtım malzemesidir. Tavan ve
Mantarlı Kauçuk
Mantarlı kauçuk iki zemin ses izolasyon malzemesinin karışımından oluşturulan titreşim emici ve darbe yalıtımı sağlayan bir üründür. Zeminlerde daha etkili bir ses izolasyon performansı sağlamak amacıyla üretilmektedir. Kalınlık 4
Kauçuk Levha
Kauçukların işlenerek levha haline getirildiği ve ses yalıtım yeteneği kazandırıldığı zemin ses izolasyon malzemesidir. Kalınlığı 5 mm dir. Üst katınızdan size gelen seslerden rahatsızsanız, üste katınızın zeminine ses izolasyon
Mantar Şiltesi
Mantar şiltesi granül mantartan üretilmektedir. Granül mantar, mantar meşesi ağacından elde edilmektedir. Granül mantar işlenerek zemin ses yalıtım malzemesi haline getirilmektedir. Mantar Şiltesi Özellikleri · Mantarlı –
Bariyerli Akustik Bondex
Ön yüzey kısmında akustik yetenekte istenilen formdaki sünger, arka yüzeyinde bondeks süngerpan ve her ikisinin ortasında epdm ses bariyeri lamine edilerek oluşturulan akustik ses izolasyon malzemesidir. Bariyerli Akustik